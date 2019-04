Tutta l’ironia dei social sull’ennesima telenovela in atto tra Mauro Icardi e Luciano Spalletti in casa Inter

Una nuova puntata della telenovela eterna tra Mauro Icardi e l’Inter causa l’ennessima spaccatura del tifo nerazzurro: da una parte i sostenitori (ancora pochi a dire il vero) dell’argentino, ormai di fatto un corpo estraneo per la squadra per cui è sempre più probabile l’addio a fine stagione. Dall’altra invece quelli di Luciano Spalletti che, con parole anche piuttosto dure, ieri sera ha spiegato la mancata convocazione dell’attaccante per la partita contro la Lazio. A San Siro una parte dello stadio, va sottolineato, pur non difendendo del tutto l’atteggiamento di Icardi (e della moglie e gente Wanda Nara, presenti in tribuna), ha comunque fischiato sonoramente l’allenatore nerazzurro.

Sul web invece a regnare incontrastata è più che altro come sempre l’ironia: i social, scatenatissimi nelle ultime ore, hanno in qualche modo evidenziato l’assurdità di una vicenada che si protrae ormai da circa un paio di mesi tra colpi di scena ed accuse reciproche. Qui di seguito il meglio del peggio scovato su Twitter: