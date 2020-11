Ecco le ultime notizie della Serie A aggiornate sulle ultime vicende più importanti, a cura della Redazione di Calcionews24

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24.

Fiorentina, Pezzella: «Onoriamo Maradona pensando solo al calcio» – German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. Le sue parole

Benitez: «Come diventeranno Inzaghi e Pirlo. Sento grandi cose su De Zerbi» – Rafa Benitez, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Pirlo e Inzaghi che oggi si sfideranno al Vigorito. Le sue parole

Inter, Marotta: «Raggiunta intesa coi calciatori, gli stipendi slittano. Fase critica» – L’amministatore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

STIPENDI – «Abbiamo convenuto di far slittare di qualche mese il pagamento degli stipendi di luglio e agosto. Per venirci incontro in questa fase critica per il calcio. E non solo per il calcio». LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI