Un altro colpo a zero di lusso per l’Inter? Nel mirino c’è Godin

L’Inter starebbe pensando a Godin per rinforzare il reparto difensivo: il centrale è in scadenza con l’Atletico Madrid

Prendendo un maestro come Beppe Marotta, l’Inter è tornata prepotentemente protagonista sul mercato dei parametri zero. Nell’ultima sessione Piero Ausilio riuscì a strappare a una fitta concorrenza De Vrij, arrivato in nerazzurro a parametro zero. Ora i dirigenti della Beneamata ci starebbero pensando con un altro profilo di altissimo livello.

Diego Godin compirà 33 anni a febbraio ma resta uno dei difensori più forti del panorama europeo. Il centrale dell’Uruguay è in scadenza di contratto e non sembra intenzionato a rinnovare. Per questo l’Inter, secondo la Gazzetta dello Sport, sta pensando all’investimento sul centrale allenato da Simeone, un acquisto che sarebbe di sicuro rendimento.