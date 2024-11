Pully contro Undertaker: è sfida tra le due mascotte di Genoa e Cagliari. La risposta dei sardi fa impazzire il web - FOTO - Calcio News 24

Pully sfida Undertaker, durante la sosta per le Nazionali, i social di Cagliari e Genoa offrono un’anticipazione spiritosa del prossimo match

Con il campionato in pausa per dare spazio agli impegni delle Nazionali, il Cagliari non scenderà in campo questo fine settimana. La squadra di Davide Nicola tornerà protagonista nella 13a giornata di Serie A, affrontando il Genoa di Alberto Gilardino domenica 24 novembre, alle ore 12:30, allo stadio Luigi Ferraris.

Le due società si sono intanto cimentate in un simpatico scambio sui social. Il Genoa ha infatti pubblicato la foto dell’ex wrestler americano The Undertaker vestito con la maglia rossoblù del Grifone. Non è mancata la pronta risposta del Cagliari, che ha reagito sui propri profili ufficiali con ironia utilizzando la sua nota mascotte Pully, alimentando il clima di attesa per la sfida tra le due formazioni.