Ungheria, Rossi: «Dopo un 5-0 c'è poco da parlare»

Il commissario tecnico dell’Ungheria Marco Rossi ha parlato dopo la sconfitta dei magiari contro la Germania

Marco Rossi, CT dell’Ungheria, ha parlato a Uefa.com dopo la sconfitta pesante per 5-0 contro la Germania, sfida valevole per la prima giornata di Nations League.

SCONFITTA – «Dopo una sconfitta per 5-0, non c’è molto di cui parlare. Volevamo essere più efficaci di quanto non siamo stati nella nostra partita del girone EURO, abbiamo lasciato troppo spazio alla Germania per uscire con il loro pressing. Abbiamo fatto troppi errori nel primo tempo. Nel secondo tempo, dopo il secondo gol, siamo scomparsi dal campo e abbiamo fatto ancora più errori. Difficile trovare una spiegazione»

BOSNIA – «Anche la Bosnia-Erzegovina ha perso stasera [contro l’Olanda]. Dobbiamo guardare la loro prestazione. Entrambe le squadre vengono da una sconfitta, ma penso che la loro sconfitta sia un po’ più facile da digerire. Tra tre giorni dobbiamo giocare di nuovo. Aspetto e spero di vedere una reazione dai ragazzi in campo»