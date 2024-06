Ungheria-Svizzera: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Oggi il match valido per gli Euro 2024 tra Ungheria e Svizzera: sintesi, TABELLINO, risultato e CRONACA LIVE

Ungheria e Svizzera si affrontano nel match valido per gli Europei 2024.

PRIMO TEMPO

Pronti via e subito la Svizzera parte subito all’attacco con un bellissimo uno-due bolognese tra Ndoye e Aebisher finito con un nulla di fatto. I “padroni di casa però spingono sulla destra scaricando una conclusione importante con Sallai. Al 12′ Duah viene pescato sul filo del fuorigioco portando in vantaggio la Svizzera: rete annullata per poi assegnata con il VAR. Vargas avrebbe addirittura la possibilità di fare il 2-0, ma Gulacsi para senza problemi. 2-0 che arriva poi a fine primo tempo dove Aebisher, grande geometra a centrocampo, riesce a tirare fuori una conclusione al limite dell’area che finisce in rete.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Ungheria riesce a riaprire la partita al 66′ con il colpo di testa di Varga che batte Sommer su assist di Szoboszlai. Una rete inutile però per la squadra di Marco Rossi, che non crea più pericoli per agguantare il pareggio. Al 93′ arriva poi il colpo di grazia con il gol del definitivo 3-1 firmato da Embolo.

FORMAZIONI UFFICIALI

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Szalai, Orban, Lang; Fiola, Schafer, A. Nagy, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. All.: Marco Rossi.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Ndoye; Vargas, Duah, Aebisher. All.: Murat Yakin.