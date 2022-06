Olivera rassicura il Napoli: «Per fortuna soltanto una distorsione»

Mathias Olivera, difensore acquistato dal Napoli, ha parlato del suo infortunio rassicurando i prossimi tifosi e la società

Mathias Olivera, difensore acquistato dal Napoli, ha parlato del suo infortunio rassicurando i prossimi tifosi e la società. Le sue dichiarazioni a Sport890:

«Per fortuna è soltanto una distorsione, temevo il peggio. Ora resto in Uruguay per recuperare poi tra tre settimane sarò a Napoli per iniziare il ritiro. Non vedo l’ora di iniziare e anche Cavani mi ha parlato della piazza».