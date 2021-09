Uruguay, Tabarez: «Vina sta bene ed è pronto. Su Bentancur...»

Il Ct dell’Uruguay Tabarez ha fatto il punto sull’infortunio di Bentancur e sulle condizioni di Matias Vina

Oscar Tabarez ha parlato delle condizioni di Rodrigo Bentancur e Matias Vina dopo la vittoria contro la Bolivia.

BENTANCUR – «Non sono un medico ma ci sono stati infortuni simili in passato. Il problema è in una zona delicata (l’anca, ndr) ma se si sgonfia e viene curato correttamente non è un problema e si risolve presto. C’è speranza che possa esserci giovedì».

VINA – «Vina sta benissimo, ha avuto questo problema che lo ha fatto uscire prima contro il Perù. Il giorno dopo la partita ha fatto la risonanza magnetica ed è risultato che stava benissimo. È stata una mia decisione quella di non farlo giocare, non aveva nulla. osì come non aveva nulla tutte le volte che aveva dolore e non è dovuto uscire. Ci è sembrato opportuno farlo riposare affinché sia a posto per la prossima partita».