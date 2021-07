Vaclik: «Danimarca va molto più forte dell’Olanda, avversario temibile»

L’allenatore della Repubblica Ceca Vaclik ha presentato la sfida di domani contro la Danimarca

Il portiere della Repubblica Ceca Tomas Vaclik ha parlato alla vigilia della partita contro la Danimarca, valevole per i quarti di finale di Euro 2020.

«La Danimarca è un avversario davvero forte. Hanno giocato molto bene contro Finlandia e Belgio. Stanno avendo davvero buon torneo e dobbiamo essere ben preparati per domani. Lo stile di gioco olandese è molto diverso da quello danese, completamente diverso. I danesi corrono molto più dell’Olanda, tutti stanno facendo il loro lavoro non aspettando semplicemente di andare contropiede o per tenere palla. Stanno lavorando duro, quindi è molto difficile confrontare queste due partite».