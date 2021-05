Mathieu Valbuena, centrocampista dell’Olympiacos, ha espresso le proprie considerazioni sul ritorno in Nazionale di Karim Benzema

Mathieu Valbuena, centrocampista dell’Olympiacos, ha espresso le proprie considerazioni sul ritorno in Nazionale di Karim Benzema. I due sono stati coinvolti, anni fa, in uno scandalo sessuale che ha tagliato i rapporti tra l’attaccante del Real Madrid e il ct Didier Deschamps. Le sue dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport.

«Non ho commenti da fare. Se può dare qualcosa alla Francia, tanto meglio per i Blues. Per me Deschamps ne uscirà vincitore in ogni caso. Se la Francia vincerà si dirà che si è saputo adattare nonostante un contesto complicato. Se la Francia andrà male non gliene si farà una colpa. In attacco non aveva garanzie, ha fatto le sue scelte. Io non sono stato chiamato e non mi aspetto niente. Quando le cose vanno bene tutti parlano di te, appena sparisci un attimo dai radar non puoi aspettarti nulla. Faccio la mia vita, mi diverto in campo».