Valencia Atletico, Simeone: «Che bella partita» – VIDEO

Diego Simeone ha commentato in conferenza stampa il pareggio maturato contro il Valencia per 2-2. Le parole del tecnico dei Colchoneros.

«È stata una gran partita tra due squadre che hanno cercato la vittoria. Buon lavoro in fase di non possesso da parte di Vitolo e Correa, così devono lavorare gli attaccanti. Il cambio di Lodi? Era stato ammonito, ho provato con Arias ma non era la sua posizione. Saul ha sofferto, ma ogni scelta ha il suo rischio. Il Valencia è una grande squadra quando gioca in casa, oggi è riuscita a rimontare due volte. Sono arrabbiato per non aver vinto, ma è stata una bella partit»