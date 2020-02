Geoffrey Kondogbia, ex giocatore dell’Inter e attualmente al Valencia, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Geoffrey Kondogbia, ex giocatore dell’Inter e attualmente al Valencia, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per analizzare la sfida di domani con l’Atalanta: «Possiamo qualificarci al 50%. Noi abbiamo più esperienza in Champions League, però loro sono liberi e alla prima partecipazione. L’ho vissuto col Monaco, eravamo senza nulla da perdere. Chi passa può essere la sorpresa, bisogna crederci, la sfida è aperta».

INTER – «Conservo qualche amico come Brozovic, Handanovic e Ranocchia, il piacere di aver giocato in un grande club e tanta esperienza».