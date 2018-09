C’è la Juve e il Valencia va dallo psicologo

Valencia-Juve segnerà il debutto di Cristiano Ronaldo in Champions. Intanto gli spagnoli, in crisi, si curano dallo psicologo

Il pessimo rendimento del Valencia in questo inizio di stagione è un problema mentale? La formazione di Marcelino, dopo 4 giornate di campionato, non sa più vincere. Il club spagnolo, reduce da una grande annata che lo ha riportato in Champions League, fatica a trovare il primo successo: 3 pareggi e 1 sconfitta sin qui dopo 1 mese di campionato. Qualcosa non va, è evidente, lo sa pure Marcelino, tecnico dei valenciani, che ha pensato di portare i suoi calciatori…dallo psicologo.

Nella sessione d’allenamento andata in scena ieri in mattina, il tecnico asturiano ha passato più di qualche minuto in compagni dello psicologo del club, José Carrascosa. «Sono sicuro che questo blocco mentale sparirà non appena riusciremo a vincere» ha detto l’allenatore del Valencia, Marcelino. Per vincere però occorre segnare e nonostante un ottimo reparto offensivo (ci sono Guedes, Rodrigo, Batshuayi, Santi Mina e Gameiro), i valenciani hanno realizzato solo 3 gol nelle prime 4 partite giocate. Il Valencia è in crisi, la Juve, avversaria nella prossima partita di Champions League, spera di non far sbloccare il club valenciano e di pagare un’altra seduta dallo psicologo ai rivali spagnoli.