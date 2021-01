Valencia, un caso di positività al Coronavirus: il comunicato

Il Valencia ha comunicato che un giocatore della prima squadra è risultato positivo al test dell’antigene: il comunicato

«Dopo i consueti test COVID 19 effettuati questo lunedì, dopo la partita della Liga di Madrid e prima della partita di Coppa di Siviglia, è stato rilevato un caso di positività in uno dei giocatori della prima squadra al test dell’antigene, che deve essere confermato in il test PCR a cui è stato sottoposto, come il resto dei giocatori e dello “staff” tecnico.

Per questo il calciatore è già stato, conseguentemente, isolato in casa, così come i suoi stretti contatti ed è stato attivato il protocollo COVID, seguendo i rigidi criteri dei protocolli LaLiga e della società stessa».