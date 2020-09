Van Gaal: «Olanda Italia? Prima volte che apprezzo il calcio italiano»

L’allenatore Louis van Gaal ha parlato a margine di una premiazione organizzata a Firenze: le sue dichiarazioni

L’allenatore Louis van Gaal ha parlato a margine di una premiazione organizzata a Firenze. Le sue dichiarazioni.

ITALIA – «La prima volta che ho amato il calcio italiano. perché in passato il calcio italiano era conosciuto come calcio difensivo».

DE LIGT – «È un grande talento, ma è anche giovane. Potrà diventare meglio di Chiellini e Bonucci, ha bisogno di tempo».

RETROSCENA MILAN – «Il Milan mi ha cercato»

DEPAY AL BARCELLONA – «È sempre un punto di domanda. Depay è un giocatore interessante, specie quando è libero di giocare. Ma dobbiamo considerare l’adattamento a una nuova cultura e una nuova squadra. E il primo anno è sempre il più difficile. Guardate de Ligt o de Jong. Depay ha talento, ma non è Messi o Cristiano Ronaldo».

RIBERY – «È davvero un buon giocatore, ma ha una certa età e non si può sapere quando finirà. Non l’ho seguito recentemente, non posso giudicarlo. Ma è sicuramente un buonissimo giocatore».

SMALLING – «Ho lavorato con lui, posso giudicarlo. Grande uomo, grande professionista. Quando non era infortunato giocava sempre».