Van Nistelrooy: «Periodo importante per me. Il mio futuro al Manchester United...»

Van Nistelrooy, tecnico del Manchester United, ha rilasciato qualche dichiarazione in vista del match contro il Leicester

In vista della sfida contro il Leicester, il tecnico del Manchester United Ruud Van Nistelrooy ha parlato in conferenza stampa:

LE PAROLE – «Innanzitutto, è stato un periodo speciale, lo è ancora. L’ho definito un periodo importante perché penso che fosse importante superare le quattro partite nel miglior modo possibile. Penso che finora abbiamo fatto molto bene, i giocatori hanno reagito molto bene nelle partite. Ovviamente ora l’obiettivo è costruire su questo e dimostrarlo domenica con una grande partita in arrivo e tre punti enormi che sono lì per vincere. Quindi, sì, non so se sarà molto emozionante. Lo prendo anche molto pragmatico, anche se sono molto orgoglioso di essere in grado di realizzare questo. Vedremo come ti sentirai domenica e a parte questo, non ci sono molte più notizie rispetto a ieri sera, dove penso che Ruben e io ci stiamo concentrando entrambi sulle nostre squadre e sulle nostre partite. Lui si sta concentrando sul Braga con la sua squadra e io mi sto concentrando sul Leicester con la mia squadra. Vedremo se le cose si metteranno a posto in futuro. Se mi piacerebbe un giorno essere allenatore definitivo del Manchester United? Sì, certo, ci ho pensato bene quando ho preso la decisione di venire allo United come allenatore assistente. Ci ho pensato bene. Sapevo che venire al Manchester United era per me un’occasione speciale in cui sentivo di voler far parte di questo viaggio con il club, in un ruolo di assistente. Ho chiare ambizioni da allenatore. Ho preso la decisione di firmare un contratto di due anni come assistente e sono ancora in quello stato d’animo, per essere onesti, per rimanere in quella posizione».