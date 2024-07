Varane Como, c’è OTTIMISMO e il club non si ferma: ecco gli ALTRI COLPI

Il Como prosegue il forcing con Raphael Varane con ottimismo, ma il calciomercato dei lariani non si ferma solo al difensore

Il Como porta avanti la trattativa per ingaggiare Raphael Varane, ex difensore del Real Madrid e Manchester United. Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è ottimismo sulla chiusura dell’affare.

Il mercato dei lariani però non si ferma solo al difensore: passi avanti anche per Rodri Sanchez mentre per Pau Lopez si aspetta il via libera dell’Olympique Marsiglia.