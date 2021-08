Varriale: «Ronaldo non è stato un affare ma ora tutti scendono dal carro»

Varriale ha commentato su Twitter i tre anni di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Ecco il bilancio del giornalista

«Era stato preso per vincere la Champions. Quindi Ronaldo non è stato un affare per la Juventus. Sbagliata era la scelta di puntare solo su di lui, non condivisa da Marotta, ma il suo lo ha fatto. Giusto ricordarlo ora che tutti scendono dal suo carro con una velocità imbarazzante».