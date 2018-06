Il futuro di Matias Vecino, dopo appena 1 anno dal suo arrivo, potrebbe essere lontano dalla sponda neroazzurra dei Navigli

Si scrive Vecino, si legge punto interrogativo. E già, perchè il futuro del centrocampista uruguayano risulta, al momento, ancora lontano da una definizione. I rumors di mercato parlano sia di interessamenti da parte dei club di Premier League nei suoi confronti che di incontro tra il suo agente Lucci ed il direttore sportivo interista, Piero Ausilio, per il rinnovo contrattuale. La sensazione è che, ora come ora, entrambe le opzioni siano ancora in piedi, per svariati motivi.

La Gazzetta dello Sport svela che il contratto dell’ex calciatore della Fiorentina potrebbe essere allungato di una stagione, fino al 2022 quindi. La società neroazzurra sta operando per ridurre l’ammortamento di ogni singolo calciatore sul bilancio. Lo spunto è arrivato su suggerimento della Uefa, visto e considerato che l’Inter è ancora sotto l’occhio del ciclone, o per meglio dire del financial fair play. Dai 24 milioni spesi per l’acquisti ai 18 milioni attuali, l’ammortamento, quindi, sarà spezzettato su altri 4 anni. Rinnovo di contratto che non fa, necessariamente, rima con blindatura sul mercato: le inglesi, infatti, restano in agguato e l’ipotesi di uno scambio Vecino-Dembelè con il Tottenham non è affatto tramontata.