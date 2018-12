Venduta all’asta una maglia speciale: la “numero 9” di Maradona

Durante un’asta torinese è stata venduta a 15.000 euro la rarissima maglia numero 9 di Maradona, indossata durante la sua ultima partita con il Napoli

Maradona e il numero 10 rappresentano un binomio assoluto nel mondo del calcio. Tuttavia anche a El Pibe de Oro è capitato di vestire una maglia diversa. L’episodio risale ad uno degli ultimi match giocati con la maglia dei partenopei.

La stagione era il 1990-91, l’avversario il Pisa. Per l’occasione, il Napoli scese in campo con la maglia rossa, ma il numero 10 si trovava sulle spalle di Gianfranco Zola, mentre il fuoriclasse argentino portava il 9. Ieri questa celebre e rarissima maglia è stata venduta a Torino durante un’asta al prezzo di 15.000 euro. Si è trattato della somma più alta spesa per l’acquisto di una maglia celebre. Tra le altre, meritano citazione la 10 di Platini alla Juve, venduta a 2.800 euro, quella di Scirea a 3.200 e quella di Zidane relativa al match tra Francia e Messico del 2006 – 1.900 euro. Quando si dice, rendere oro tutto ciò che si tocca.