Venezia, ecco le condizioni di Johnsen e Vacca

Il Venezia fa il punto sulle condizioni di Johnsen e Vacca, usciti per infortunio contro la Fiorentina: le ultime notizie

Il Venezia ha comunicato gli aggiornamenti riguardo le condizioni di Johnsen e Vacca, che ieri hanno abbandonato anzitempo il campo nella sfida contro la Fiorentina.

Per il centrocampista nulla di preoccupante, mentre per il norvegese nelle prossime ore ci sarà un’esplorazione chirurgica alla caviglia per capire l’entità del danno.