Di Francesco: «Infortuni? QUEL GIOCATORE è pronto a rientrare. Vi svelo la STRATEGIA del Venezia»

Le parole di Di Francesco, tecnico del Venezia, in vista della sfida contro la Roma: fondamentale per la lotta salvezza

Di Francesco, allenatore del Venezia, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Roma.

LE PAROLE – «Penso più al Venezia che al mio passato alla Roma. La squadra sta lavorando nel giusto modo e mi aspetto altre risposte. Cerchiamo un lavoro non solo sul campo, ma anche di tenuta mentale e tattica. Recuperi? Caviglia dopo la squalifica, qualche dubbio su Yeboah che ha avuto un problemino. Farò qualcosa di diverso, preparo sempre strategie differenti, non è la stessa partita del Genoa. Ci saranno momenti in cui avremo il pallino, in altre in cui meno. Qualche schiaffo lo abbiamo preso, ma da qui dobbiamo crescere e stiamo cercando di farlo con il lavoro quotidiano.Sta crescendo, ma non mi piace chi si accontenta e deve continuare a crescere perché sa che può fare di più anche se ha fatto bene con il Genoa. La crescita di cui parlo comunque è dal punto di vista del gruppo, non solo individuale».