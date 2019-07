Venezia, il neo allenatore Dionisi svela il modulo sognando la B

Venezia, il neo allenatore Alessio Dionisi svela il modulo per la prossima stagione sognando la B

Questa mattina è stato presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Venezia, Alessio Dionisi, ex Imolese. Dopo la notizia di ieri sulla riammissione in cadetteria, oggi sono arrivate novità dalla bocca del neo mister. Ecco le sue parole:

«Sono estremamente orgoglioso e felice di essere qui. È un campionato difficile, in cui cercheremo di essere comunque protagonisti. E cercare di imporre il nostro gioco, questo sarà il mio Venezia. Tatticamente partiremo dal sistema espresso ad Imola, il 4-3-1-2. »