Venezia, la riammissione in B è possibile: presentata la documentazione

Venezia, la riammissione in B è possibile. In una nota ufficiale la società ha comunicato il deposito della documentazione necessaria per la riammissione in Serie B della stagione 2019/2020

« Venezia FC comunica di aver depositato tramite pec tutta la documentazione necessaria per la riammissione al Campionato di Serie B 2019/2020.

Nel pomeriggio il segretario generale del club Davide Brendolin ha consegnato presso la sede della Lega di Serie B a Milano brevi manu la fideiussione bancaria di 800.000,00 € a completamento della documentazione inviata.».