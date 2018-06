Inzaghi, il suo Venezia si arrende al Palermo: «Volevo la Serie A con questa squadra, ora vedremo»

Il Venezia di Filippo Inzaghi si arrende al Palermo in semifinale dei playoff di Serie B: l’allenatore, accostato al Bologna, è pronto per lasciare la guida dei lagunari

Il Venezia si ferma nella semifinale dei playoff di Serie B: ad avere la meglio nel doppio confronto è il Palermo di Roberto Stellone, che ora affronterà in finale la vincente di Frosinone-Cittadella. Filippo Inzaghi, allenatore dei lagunari, è intervenuto dopo la gara parlando della stagione appena conclusa ma anche del suo futuro: «I ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile, penso al fatto che ci sono giocatori che erano in Serie D con questa maglia. Complimenti al Palermo, uscire con gli applausi di questo pubblico vuol dire tanto» le parole ai microfoni di Sky Sport.

Inzaghi ha poi proseguito: «La Serie A? Volevo conquistarmela con questa squadra. Venezia mi ha dato tanto e ha creduto in me. Domani ho un appuntamento con la società e parleremo: ho il contratto in scadenza e decideremo insieme se continuare questa avventura»