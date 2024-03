Venezia, tra la Serie A e l’incubo societario

Il Venezia sogna la promozione diretta in Serie A ma in società il presidente deve risolvere alcuni problemi economici

In questa seconda metà del mese senza partite, il club arancioneroverde avrà un solo pensiero: la soluzione del rebus societario. Il presidente Niederauer deve trovare capitali freschi da iniettare in società e scongiurare così guai grossi a fine stagione (a giugno, qualsiasi sia la categoria, il Venezia rischia di non avere i conti in ordine per potersi iscrivere). Niederauer conta di avere buone notizie prima che inizi aprile. Si era parlato dell’interessamento del potente fondo Cerberus, pronto a rilevare il 40% delle quote. Ma al patron statunitense non mancano anche altri contatti. E spera entro la fine del mese di sistemare la situazione economica del club. Lo scrive Tuttosport.