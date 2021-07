Venezia, ufficiale l’arrivo di Sigurdsson: il comunicato

Nuovo colpo per il Venezia. Il club ha confermato l’arrivo di Sigurdsson dal Cska Mosca: il comunicato ufficiale

Nuovo acquisto per il Venezia. Il club, neopromosso in Serie A, ha ufficializzato l’arrivo di Arnor Sigurdsson dal Cska Mosca in prestito:

«Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con CSKA Mosca per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Arnór Sigurdsson. Il trequartista classe 1999 nato ad Akranes in Islanda, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 31 gare con la maglia del CSKA Mosca, totalizzanto 2 gol ed 4 assist».