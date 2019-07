Venezuela-Argentina, l’importanza di Messi nel 4312

Lione Messi è cruciale nel 4312 dell’Argentina. Scaloni sta infatti insistendo su questa disposizione tattica

Scaloni sembra aver puntato definitivamente sul 4312 per l’Argentina, con Messi dietro Lautaro Martinez e Aguero. Oltre a farsi bene trovare tra le linee in zona di rifinitura, la Pulce è fondamentale per far progredire una manovra spesso bloccata (anche a causa della posizione prudente dei terzini).

Messi si abbassa per venire incontro molto vicino a Leandro Paredes, tant’è che a volte sembra una sorta di secondo mediano. Un esempio nella slide sopra, in cui il giocatore del Barcellona si fa trovare in mezzo al campo per dare una soluzione di passaggio a Paredes