Verdi al Toro, il saluto del fantasista ai suoi ex tifosi del Napoli: il messaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram

Verdi, con un’operazione last minute dopo mesi di trattative, è diventato un nuovo giocatore del Toro. Dopo una sola stagione, dunque, salutata la piazza di Napoli.

Nel vero senso della parola, visto che l’ex Bologna ha scritto un post su Instagram per salutare i tifosi azzurri. «Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!».