Veretout: «Segnare mi piace, dò tutto in campo fino alla fine»

Jordan Veretout ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match tra Salernitana e Roma: le parole del centrocampista giallorosso

«Mi piace difendere, ma anche aiutare la squadra ad arrivare davanti alla porta, se posso aiutare la squadra con gol o assist sono contento. In campo do il 100%. Noi dobbiamo fare il nostro gioco, quando c’è la possibilità di andare più avanti lo faccio perché far giocare i miei compagni e segnare mi piace, do tutto in campo fino alla fine».