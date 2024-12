Verona, la big studia il doppio colpo dai gialloblu

Il Verona rischia di perdere due colonne portanti della propria squadra a causa dell’interessamento di un top club

Il Verona è impegnato nella lotta per non retrocedere. Questo sarà l’obiettivo da qui a fine stagione ed è per questo che a gennaio i gialloblu cercheranno di opporsi a tutte le offerte e relative cessioni.

Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sta monitorando da tempo Jackson Tcahtchoua ma a lui ci sarebbe da aggiungere anche il nome di Reda Belahyane, 20enne centrocampista anche della nazionale marocchina.

Il motorino di metà campo piace anche alla Lazio dunque per forza di cose ci sarà bisogno di superare una difficile concorrente, visti i buoni rapporti tra biancocelesti e scaligeri. Ogni discorso è rimandato a giugno.