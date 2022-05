Verona, Dawidowicz: «Bellissimo tornare in campo. Vittorie più belle? Con Juve, Lazio e Roma»

Pawel Dawidowicz, difensore del Verona, ha parlato ai microfoni de L’Arena della sua stagione e del futuro

RITORNO IN CAMPO – «Capitano? Tutti gli altri erano usciti. Il bello è stato tornare. Ancora più bello sarebbe stato fare un gol e portare a casa un pareggio con il Torino nell’ultima partita al Bentegodi».

RICORDI BELLI – «La vittoria contro la Juventus, ma anche il 4-1 contro la Lazio e il successo in casa contro la Roma. Le prime, le più belle, in casa con i nostri tifosi. Poi io sono finito fuori. E mi è dispiaciuto molto. Ma è passato tutto. E adesso siamo qui a godere di questo momento».

VELOSO – «Anche a 50 anni avrà la vitalità di un ragazzino. Ricordo che un giorno in cui avevamo libero ci siamo trovati ad allenarci io e lui. Miguel è l’esempio da seguire. Sa fare proprio tutto e tiene insieme questa squadra».

TUDOR – «Stagione molto positiva. Soprattutto, siamo riusciti ad assimilare subito il suo pensiero di calcio. Vincere tre, quattro partite di fila e raccogliere punti ci ha permesso di trovare la nostra via. Poi, questo Verona ha giocato fino alla fine. Non lasciando mai niente di intentato. Partite sbagliate? Forse una. Per il resto: siamo arrivati “giusti“ a giocare le gare più importanti della nostra stagione»