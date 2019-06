Ribaltone a Verona: dopo 19 anni, l’Hellas torna più in alto del Chievo

Ribaltone nelle gerarchie del calcio a Verona: dopo 19 anni di lunga attesa, l’Hellas torna più in alto del Chievo

Ribaltone a Verona. Dove le gerarchie del calcio, a 19 anni di distanza dall’ultima volta, si sono rovesciate. Tornando, a ben vedere, a quella che fino alla stagione 2000/2001 era stata la normalità. Hellas su e Chievo giù.

Allora il Verona si era salvato in Serie A ed i “cuginetti” erano stati promossi in Serie B per la prima volta nella loro storia. Questa volta le due società si sono incrociate nel cammino: quella di Campedelli è retrocessa, quella di Setti è stata promossa dai playoff. Ragione in più per una festa…. doppia.