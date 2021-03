Verona, Juric: «Partita dominata, perso per un errore»

Ivan Juric ha parlato al termine di Sassuolo-Verona

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta in casa del Sassuolo per 3-2.

PARTITA DOMINATA – «Penso che abbiamo dominato. La partita è stata più dalla parte nostra che dalla parte del Sassuolo. Giocare così contro il Sassuolo, una squadra che spesso domina le partite, è un gran bel segnale. È un grandissimo peccato perché abbiamo regalato il terzo gol in un momento in cui si giocava nella metà campo del Sassuolo, in cui dominavamo. Avevamo fatto il 2-2 e abbiamo preso la palla velocemente per fare il terzo perché la sensazione era di dominio assoluto».

ERRORE 3-2 – «È stato un errore individuale. Il calcio è fatto di uomini, a volte fanno tutto bene e a volte sbagliano. Bisogna lavorare sulla concentrazione».

SALVEZZA – «Abbiamo cambiato tanto, perso i migliori giocatori. Ma quando arrivi a questo punto non pensi più alla salvezza, cerchi di fare il massimo dei punti. Non bisogna accontentarsi e rimanere ambiziosi».