Verona, Tudor: «Juric e Gasperini due modelli. Europa? Pensiamo a salvarci»

Igor Tudor, allenatore del Verona, ha parlato dopo la vittoria nel match contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Igor Tudor ha parlato dopo Verona-Bologna.

SITUAZIONE – «Dobbiamo salvarci, non pensiamo all’Europa. Il direttore ha detto che mancano 7 punti. Stiamo bene, abbiamo accumulato tanti punti fin qui. Peccato solo che ora arrivi la sosta, perché eravamo in un ottimo momento. Bisogna giocare per vincere, io cerco di dare un’impronta di questo tipo ai ragazzi. Sono fortunato che ho i calciatori forti a disposizione, altrimenti non potrei farlo».

JURIC E GASPERINI – «Io di Juric e Gasperini parlo sempre bene. Sono tra i migliori allenatori al mondo. Mi piace il loro calcio, credo in questo e mi alleno quotidianamente per giocare in questo modo. Non puoi copiare tutto dagli altri però, devi anche metterci del tuo».

JUVE – «E’ stata dura ma mi ha fatto crescere tanto poter lavorare con tanti campioni. Sono molto maturato da quell’esperienza».