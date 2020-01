Verona, ufficiale l’arrivo di Borini: il comunicato

Verona, la società scaligera ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Borini che indosserà maglia numero 16

Ora è ufficiale. Fabio Borini è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. A renderlo noto è stata proprio la società scaligera sul suo sito ufficiale.

«Verona – Hellas Verona FC comunica di aver acquisto a titolo definitivo da AC Milan i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Borini.

Il Club gialloblù ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva sino al termine della corrente stagione, segnatamente sino al 30 giugno 2020.

In carriera, il 28enne attaccante bolognese ha disputato 111 partite (16 gol e 6 assist) nella Premier League inglese con le maglie di Chelsea, Sunderland e Liverpool e 75 gare in serie A (13 gol e 5 assist) in forza a Roma e Milan, Club – quest’ultimo – nel quale ha militato nelle ultime due stagioni e mezza, ivi compresa la prima parte della corrente stagione. Fabio Borini ha vestito anche la maglia azzurra della Nazionale Under 21 e di quella Maggiore, con la quale ha preso parte ai campionati Europei del 2012.

Fabio Borini ha scelto il 16 come numero di maglia.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Fabio Borini, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù».