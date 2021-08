Messi PSG, Verratti: «Non ci ho creduto finché non l’ho visto, il migliore della storia»

Marco Verratti parla dell’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint Germain: ecco le dichiarazioni del centrocampista

Marco Verratti, a La Gazzetta dello Sport, parla dell’arrivo di Lionel Messi al PSG.

MESSI – «Averlo qui è incredibile. Non ci ho creduto fin quando non l’ho visto. Ci conoscevamo già. Magari non parla molto, ma ha grande personalità e in campo lo senti. E’ un leader, un campione amato anche da chi non tifa Barça o Psg. Per me, è il migliore della storia, tecnico, altruista. Non penso avrà difficoltà per avere il posto da titolare…».