Vidal Inter, l’ex compagno: «Se lascerà il Barcellona, andrà da Conte»

Vidal Inter, l’assist dell’ex compagno del centrocampista cileno del Barcellona alla formazione nerazzurra

Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona per lungo tempo accostato all’Inter, non è approdato a Milano come sperato da molti tifosi nerazzurri nel corso dell’ultima finestra di mercato.

Un ex compagno del cileno ha confezionato un “assist” all’Inter: si tratta di Faty, che ha condiviso lo spogliatoio con Vidal ai tempi del Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole sul futuro dell’amico: «Se in futuro dovesse lasciare il club spagnolo, credo che andrebbe a giocare nell’Inter. Questo perché ha un grande rapporto con l’allenatore, Antonio Conte», ha ammesso nel corso di una diretta Instagram.