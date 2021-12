Vidal su cessione Sampdoria: «No ad avventurieri in cerca di fortune»

CDA SAMPDORIA – «Abbiamo cercato di costruire con estrema attenzione un CdA che fosse complessivamente in grado di gestire questa fase di transizione e dare un senso a città e tifosi. La scelta di Lanna è importante, si tratta di una persona gradita a tutti: non solo un ricordo o una tradizione, ma una persona perbene. Romei conosce bene la parte sportiva, l’ha seguita per anni e può dare una mano. Gli altri due nomi hanno avuto una promozione. Bosco è l’uomo dei numeri, da sempre lavora all’interno del club. Anche Panconi, oltre a essere un tifoso sfegatato e scaramantico. Io ho altre attività come trustee, non sarei stato presente su due fronti. Ciò non significa che mancherà il mio supporto professionale».