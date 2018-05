Sabato contro l’Hellas Verona terminerà l’avventura alla Juventus di Gianluigi Buffon: 17 anni da protagonista, ecco l’omaggio del club bianconero sui social network

Semplicemente #Un1co: con un hashtag e un video emozionante la Juventus ha voluto omaggiare Gianluigi Buffon, capitano della formazione bianconera che ha annunciato il suo addio. Una storia d’amore ricca di successi e di soddisfazioni per il portiere a Torino, arrivato nel 2001 dal Parma per circa 75 miliardi di lire. Protagonista degli ultimi sette scudetti consecutivi della Vecchia Signora, il 40enne può vantare un palmares da invidia, che comprende anche la Coppa del Mondo vinta nel 2006 con la Nazionale italiana.

«Nessuno volerà come te», «Nessuno salverà l’impossibile come te», «Nessuno ci terrà uniti come te»: queste solo alcune delle frasi che accompagnano le immagini del video pubblicato dalla Juventus sui suoi canali social. Un omaggio sentito e toccante, con il club bianconero che sarà per sempre grato al suo numero 1: «Nessuno sarà un portiere come te». O, ancora, semplicemente: «Nessuno sarà come te». Qui di seguito il video montato dalla società torinese: un grande omaggio in vista di sabato, con l’addio ai tifosi e ai suoi fan…

