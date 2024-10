Videogiochi di calcio: i più diffusi oggi e i più popolari di sempre - Calcio News 24

Il calcio appassiona, coinvolge, fa gioire e poi cadere giù, innervosire e ridere. E per chi ama il mondo del pallone, rivivere i momenti della propria squadra del cuore anche attraverso i videogiochi è un plus di emozioni incomparabile. Nella storia dei videogame tante sono le avventure videoludiche che hanno chiamato a raccolta milioni di appassionati che attraverso i personaggi digitalizzati in maglietta e calzoncini hanno fatto rivivere ancora una volta le emozioni del campo verde. Naturalmente il comparto del gaming è incredibilmente vasto, non solo per la larga offerta di titoli ma proprio per le tipologie di videogame, di dispositivi attraverso i quali giocare e di piattaforme dedicate. Si pensi che titoli a tema sportivo si possono trovare anche in una delle sale da gioco online che propongono slot machine o giochi di carte, consentendo di giocare al blackjack online, al poker, a scopa e altro. Ma oggi il realismo a cui è arrivata la computer grafica è incredibile. I giocatori, le azioni, la naturalezza dei movimenti e il managing dei club che si possiedono virtualmente nei giochi sono da strabuzzare gli occhi.

I videogiochi di calcio più oggi

EA Sports Fc 24

Una volta si chiamava semplicemente FIFA. Poi il mancato accordo tra l’azienda di gaming e la federazione internazionale di calcio ha portato al cambio di brand in EA Sports Fc 24. Poco male, perché il database e la tecnologia resta la stessa. E i giocatori di tutto il mondo lo sanno. Un gioco che è un must, perfetto nella rappresentazione grafica e ogni anno migliore nella giocabilità tanto sul campo quanto nella parte arcade.

Football Manager

C’è chi invece preferisce passare ore a organizzare gli allenamenti, le tattiche, le contrattazioni per nuovi giocatori, discutere con ogni calciatore per farlo sentire a suo agio. Ma anche organizzare le finanze, decidere i budget aziendali e ovviamente seguire la squadra dalla panchina. Ecco, tutto questo è Football Manager, il più grande e bel gioco manageriale di calcio. È il più completo e coinvolgente che l’uomo abbia mai creato. È talmente affidabile e realistico che alcuni club di calcio utilizzano il database del gioco per scoprire nuovi talenti mentre ci sono stati casi di alcuni allenatori che hanno iniziato la loro carriera proprio da questo gioco per poi applicarla al mondo reale, come l’attuale allenatore del Lens, William Still.

eFootball

Una volta si chiamava Iss Pro, poi è diventato Pes, e oggi il nome commerciale è quello di eFootball. Ma la sostanza non cambia, così come è successo a FIFA. Tra versioni mobile e per console e Pc nel 2023, secondo l’azienda, il gioco ha sfondato il miliardo di dollari di ricavi. E c’è da crederci visto il grande successo che questo gioco si è sempre guadagnato per realismo, giocabilità e coinvolgimento del pubblico.

I giochi di calcio che hanno fatto storia

Sensible Soccer

Tornando indietro nel tempo, quando una volta c’erano le prime console, ma soprattutto i Pc e l’Amiga, i videogiocatori impazzivano per Sensible Soccer. Nel 1992 uscì questo gioco che aveva squadre vere, nomi dei giocatori reali, la possibilità di giocare, costruire tattiche e avventurarsi nei migliori tornei del mondo. Non c’erano ancora dribbling, trick dei calciatori o effetti particolari. La visuale era dall’alto, la cosiddetta birdeye ma i comandi erano facili e intuitivi, anche se segnare non era così semplice. Ma il divertimento era assicurato.

Virtua striker

E poi c’erano i cabinati nelle sale giochi. E quelli più avanzati, come Virtua Striker che con tante monete da 200 lire si poteva giocare a questa avventura videoludica su uno schermo enorme, ma comodamente seduti sulla panca e con tanti tasti, leve e bottoni. Una magia che solo i più grandicelli possono ricordare ma che era anche un prodotto ludico avanzato con una grafica importante e un’ottima giocabilità.