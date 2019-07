Vieri sicuro: «Abbiamo difese da Champions. Juve, Inter e Napoli al top»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Cristian Vieri ha detto la sul mercato in corso caratterizzato dai colpi in difesa

Juventus, Napoli e Inter su tutte hanno piazzato colpi pesantissimi in difesa. Reparti arretrati che sulla carta nulla hanno da invidiare a quelli delle corazzate internazionali. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Bobo Vieri dice la sua sul mercato in corso, caratterizzato da un rafforzamento generale in difesa.

GODIN – «Difensore eccezionale, con esperienze di livello altissimo. Lui, Skriniar e De Vrij sono difensori vecchio stampo, giocatori che si esaltano nel corpo a corpo. Sì, l’Inter ha messo fondamenta d’acciaio».

MANOLAS-KOULIBALY – «Manolas è forte, esperto, affidabile. Gioca da cinque anni in Italia, un altro di quelli che sa difendere eccome. Il senegalese è devastante. Secondo me parliamo del difensore più completo del mondo: piede morbido, veloce, potente, cattivo».

DE LIGT – «Fanno un colpo pesantissimo. Non c’è bisogno che vi descriva io la bravura di questo giovane centrale già così solido, affermato, addirittura esperto».