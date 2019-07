Vieri: «Barella? Giusto pagarlo tanto. L’Atalanta in Champions…»

Christian Vieri parla dell’acquisto da parte dell’Inter di Nicolò Barella: grandi elogi per il centrocampista. Poi fa il punto sull’Atalanta in Champions

Christian Vieri ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset: «Barella all’Inter? È un ragazzo giovane ed è giusto che costi così tanto, ha dimostrato le sue qualità quest’anno. Conte sta lavorando per avere una squadra solida».

«L’Atalanta? Negli ultimi anni ha fatto cose spettacolari, hanno un grande allenatore. Complimenti a loro. Secondo me in Champions League possono andare lontano, in casa non perderanno una partita».