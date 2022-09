Viktoria Plzen, Kalvach: «Inter, partita giocabile. Senza Lukaku sono meno forti»

Il centrocampista del Plzen Kalvach ha presentato la gara di Champions League contro l’Inter: le sue dichiarazioni in conferenza stampa

La conferenza di vigilia di Lukas Kalvach:

GIOCABILE – «Sarà molto difficile, ma noi giochiamo in casa, perciò spero che riusciremo a dare qualcosa in più. Possiamo dire che l’Inter è più giocabile, ma dobbiamo prepararci sempre, essere pronti al 100 per cento, non lasciare spazio a loro per giocare bene».

LUKAKU – «Sicuramente è meno forte, è uno dei giocatori più bravi al mondo, però c’è anche Dzeko che sa essere pericoloso».

INTER TORINO – «Abbiamo visto l’ultima parte della gara contro il Toro, quando hanno segnato. È stato molto interessante, la nostra forza è che giocheremo in casa e speriamo per questo di poter fare punti».