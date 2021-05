Villarreal, Gerard Moreno esulta mimando il vaccino: una promessa dietro al gesto

Dopo la rete contro il Manchester United, Gerard Moreno ha esultato mimando il gesto del vaccino: il motivo

Gerard Moreno è stato uno degli eroi del Villarreal nella finale di Europa League contro il Manchester United. Lo spagnolo ha segnato la rete del momentaneo 1-0 esultando mimando il vaccino. Un gesto che ha dietro un motivo nobile.

L’attaccante, durante la trasmissione La Resistencia, aveva infatti promesso di esultare in questo modo, in caso di gol in finale, come dedica a tutti i sanitari spagnoli che in queste settimane sono impegnati in una campagna di vaccinazione senza precedenti contro il Covid-19.