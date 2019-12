Giuseppe Rossi non sarà un giocatore del Villarreal: l’ex Fiorentina e Genoa continuerà ad allenarsi fuori rosa

Giuseppe Rossi non sarà un nuovo calciatore del Villarreal, nonostante abbia offerto segnali positivi durante il periodo di prova.

Come riportato da AS, il club spagnolo non sarebbe intenzionato a ingaggiare l’ex attaccante di Fiorentina e Genoa, bensì di intervenire sul mercato per cercare nuovi rinforzi per il reparto offensivo.