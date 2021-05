Villarreal, Rulli: «Mai calciato un rigore in carriera, sensazione unica»

Il portiere del Villarreal Geronimo Rulli ha commentato il rigore calciato in finale di Europa League

Geronimo Rulli, portiere del Villarreal, è stato l’eroe della finale di Europa League contro il Manchester United calciando e segnando l’ultimo rigore per gli spagnoli e parando quello a De Gea che ha dato la vittoria al Sottomarino Giallo. Ai microfoni di Sky Sport, l’estremo difensore argentino ha commentato il momento del suo penalty.

«Non avevo nemmeno mai provato a battere un rigore, l’unica cosa che ho pensato è che dovevo far entrare la palla, e per fortuna è entrata. Non sono riuscito a pararne neanche uno, quindi dovevo fare qualcosa per regalare la vittoria alla squadra e sono contento di esserci riuscito. La sensazione che provo è indescrivibile, è il lavoro di tutto l’anno, il sacrificio di tante persone, anche delle nostre famiglie. È una sensazione unica, ricordo tutte le persone che mi hanno aiutato ad arrivare fin qui. È la giornata più bella per me».