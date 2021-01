Villas-Boas: «Irriconoscibili, chiedo scusa ai tifosi» – VIDEO

Il Marsiglia perde terreno dalla vetta della classifica e il tecnico André Villas-Boas non la prende bene. Ecco la sua reazione

Il tecnico del Marsiglia André Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il Nimes. Le sue parole.

«Vorrei chiedere scusa ai tifosi. Questa è una sconfitta pesante. Abbiamo perso molti punti. I tifosi devono avere molta pazienza. Rischiamo di perdere il treno per l’alta classifica perché le squadre di vertice hanno più continuità di noi. Non sono di certo le due partite di ritardo la soluzione. Abbiamo giocato male con poco spirito di gioco nel primo tempo. Non sono molto contento ma ne parlerò di nuovo nelle prossime ore. Non mi piace questa mancanza di voglia, possiamo fare molto meglio. Non riconosco l squadra in questo momento».