Villas Boas: «Milik non sarà titolare, a Napoli non giocava» – VIDEO

Villas Boas parla dell’arrivo di Arek Milik: ecco le parole del tecnico portoghese del Marsiglia sul centravanti – VIDEO

Villas Boas ha parlato di Arek Milik e delle sue condizioni dopo l’arrivo dal Napoli.

«Sono contento dell’arrivo di Milik, cercavamo dall’estate un giocatore in quel ruolo. Milik ci darà una maggior presenza in area di rigore. Contro il Monaco sarà convocato, ma non giocherà titolare. Vediamo se riusciremo a concedergli qualche minuto finale, ma negli ultimi tempi non ha giocato a Napoli e ha bisogno di tempo per trovare il ritmo partita».