Villas-Boas: «Strootman ora è la mia prima scelta» VIDEO

Villas-Boas, le parole del tecnico del Marsiglia che parla dell’utilizzo di Strootman e dei problemi di inizio stagione

Ha vissuto un momento difficile Kevin Strootman al Marsiglia. Adesso però sembra tutto essere passato. Ora il giocatore è la prima scelta del tecnico Villas-Boas come lui stesso ha affermato in conferenza stampa.

«L’ho visto migliorare fisicamente per molte partite. Il problema è che non è apprezzato come gli altri dalla stampa e includo anche me. Per me è uno dei grandi professionisti della squadra. Una persona rispettabile che si è trovata in una posizione difficile il cui futuro è stato incerto ad inizio stagione per la situazione economica del club. Ha risposto con ottime prestazioni e ora è nella top 5 dei giocatori più utilizzati dal club. Sono molto soddisfatto delle sue prestazioni. Nel suo ruolo è la scelta numero uno».